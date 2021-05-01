اخبار الرياضه

سبيزيا يكسب نقطة ثمينة من ملعب هيلاس فيرونا 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبيزيا يكسب نقطة ثمينة من ملعب هيلاس فيرونا  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الايطالي، حقق نادي ​هيلاس فيرونا​ الفوز على حساب ​سبيزيا​ بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الطرفين بينهما يوم السبت.

وإستطاع أن يسجل الهدف الوحيد لصالح فيرونا في المباراة في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب ايدي سايسيدو.

وفي الدقيقة 86، نجح سبيزيا أن يعدّل النتيجة عن طريق اللاعب سابونارا.

وتمكّن سبيزيا بهذا التعادل ان يكسب نقطة ثمينة جدا في صراعه للبقاء، حيث رفع رصيده إلى النقطة رقم 34 في المركز الخامس عشر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا