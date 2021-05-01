غوارديولا: نحتاج لانتصار واحد للتتويج باللقب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

علق بيب ​غوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، على الانتصار الذي حققه فريقه أمام ​كريستال بالاس​ 2-0، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.



وقال غوارديولا لشبكة "بي تي سبورت":" أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار، فالأمور بعد دوري أبطال أوروبا دائمًا ما تكون صعبة".

واضاف:" عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، وهذا أمر طبيعي، لكن في الشوط الثاني نجحنا في صناعة الفارق".

وتابع:" يمكن الآن التنبؤ بمستقبلنا في البريمييرليغ، سأتفقد مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد، والآن سنقدم كل شيء للتغلب على باريس سان جيرمان".

وأردف:" تتبقى لنا 4 مباريات، ونحتاج لانتصار وحيد للتتويج باللقب، أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها بالبريمييرليغ هذا الموسم، نحن قريبون للغاية".