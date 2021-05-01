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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: نحتاج لانتصار واحد للتتويج باللقب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021
علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، على الانتصار الذي حققه فريقه أمام كريستال بالاس 2-0، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.
وقال غوارديولا لشبكة "بي تي سبورت":" أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار، فالأمور بعد دوري أبطال أوروبا دائمًا ما تكون صعبة".
واضاف:" عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، وهذا أمر طبيعي، لكن في الشوط الثاني نجحنا في صناعة الفارق".
وتابع:" يمكن الآن التنبؤ بمستقبلنا في البريمييرليغ، سأتفقد مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد، والآن سنقدم كل شيء للتغلب على باريس سان جيرمان".
وأردف:" تتبقى لنا 4 مباريات، ونحتاج لانتصار وحيد للتتويج باللقب، أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها بالبريمييرليغ هذا الموسم، نحن قريبون للغاية".