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كاسانو يشيد بقدرات بيولي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسانو يشيد بقدرات بيولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

أشاد اسطورة الكرة الايطالية ​أنتونيو كاسانو​ في قدرات ستيفانو بيولي مدرب نادي ​ميلان​ الإيطالي، مؤكدا انه واحد من الأشخاص القلائل الجيدين في كرة القدم.

وصرح كاسانو قائلا: "بيولي قضى عام ونصف استثنائية في ميلان ولقد كان جيدًا حقًا وهو محبوب من قبل الجميع بداية من زلاتان إبراهيموفيتش إلى لاعبي الشباب وحقق نتائج قوية".

واضاف: "قابلت بيولي ويمكنني القول أنه يستحق كل النجاح وهو متواضع ومدرب جيد وآمل أن يحقق أهدافه، إنه واحد من القلائل الطيبة حقًا في عالم كرة القدم".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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