كاسانو يشيد بقدرات بيولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

أشاد اسطورة الكرة الايطالية ​أنتونيو كاسانو​ في قدرات ستيفانو بيولي مدرب نادي ​ميلان​ الإيطالي، مؤكدا انه واحد من الأشخاص القلائل الجيدين في كرة القدم.



وصرح كاسانو قائلا: "بيولي قضى عام ونصف استثنائية في ميلان ولقد كان جيدًا حقًا وهو محبوب من قبل الجميع بداية من زلاتان إبراهيموفيتش إلى لاعبي الشباب وحقق نتائج قوية".

واضاف: "قابلت بيولي ويمكنني القول أنه يستحق كل النجاح وهو متواضع ومدرب جيد وآمل أن يحقق أهدافه، إنه واحد من القلائل الطيبة حقًا في عالم كرة القدم".