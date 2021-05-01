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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسانو يشيد بقدرات بيولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021
أشاد اسطورة الكرة الايطالية أنتونيو كاسانو في قدرات ستيفانو بيولي مدرب نادي ميلان الإيطالي، مؤكدا انه واحد من الأشخاص القلائل الجيدين في كرة القدم.
وصرح كاسانو قائلا: "بيولي قضى عام ونصف استثنائية في ميلان ولقد كان جيدًا حقًا وهو محبوب من قبل الجميع بداية من زلاتان إبراهيموفيتش إلى لاعبي الشباب وحقق نتائج قوية".
واضاف: "قابلت بيولي ويمكنني القول أنه يستحق كل النجاح وهو متواضع ومدرب جيد وآمل أن يحقق أهدافه، إنه واحد من القلائل الطيبة حقًا في عالم كرة القدم".