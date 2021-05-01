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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فونسيكا يعترف برحيله عن روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021
اعترف باولو فونسيكا مدرب نادي روما الإيطالي، بأن رحيله عن النادي محسوم وليس فقط بسبب الخسارة بنتيجة 6-2 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.
ويستعد روما لمواجهة سامبدوريا في الكالتشيو، حيث تحدث فونسيكا للصحافة حول المباراة والعديد من القضايا التي تخص فريقه.
وقال فونسيكا:" كنا في المركز الثالث والرابع حتى بداية شهر اذار، ثم بدأنا النضال ومن الواضح لي السبب".
وتابع:" لقد فقدنا العديد من اللاعبين الاساسيين في تلك المرحلة المهمة، بالاضافة الى وجود مباريات كثيرة وكان الأمر حاسمًا".
وبدى وأن مصير المدرب قد تم حسمه بالفعل بعد الهزيمة بنتيجة 6-2 أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي ومن المتوقع أن يتولى ماوريسيو ساري المسؤولية بدًلا منه.
وعن النصيحة التي سيقدمها للنادي، قال:" أنا المدرب وأركز فقط على المباريات المتبقية هنا ولست بحاجة لإعطاء النصائح لاحد".
وانهى:" أنا محترف وأحب كرة القدم، وافكر فقط كيفية انهاء الموسم ولا اي شيء اخر".