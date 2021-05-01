شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ديديه جوميز يكشف حقيقة رحيله عن تدريب سيمبا التنزانى بسبب العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد سليمان، وكيل أعمال الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لسيمبا التنزانى، أن المدرب الفرنسى لن يرحل عن تدريب الفريق التنزانى بعد تلقيه عروضا مميزة من بعض فرق شمال أفريقيا، وكذلك منتخبين كبيرين لشعوره بالارتياح مع سيمبا.

وقال خالد سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كل ما أشيع حول رحيل ديديه جوميز عن سيمبا غير صحيح، المدرب تلقى عروضا من بعض أندية شمال أفريقيا كما قدم له عرضين لتدريب منتخبان كبيران إلا أن المدرب الفرنسى رفض الأمر جملا وتفصيلا مفضلا البقاء مع سيمبا لتحقيق أهدافه مع الفريق".

وأضاف خالد سليمان، "جوميز لديه تركيز شديد لبلوغ نصف نهائى دوري ابطال افريقيا لاسيما بعدماأوقعته القرعة مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا ، كما يسير بخطى ثابتة فى بطولة الدوري والكأس ويطمح لتحقيقهم مع الفريق".

وفى وقت سابق قال ديدية جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إن صعود فريقه كأول مجموعته التي تضم النادي الأهلي حامل اللقب، إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقياهو أمر مفاجئ، وقال جوميز في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": لم أتوقع التأهل كأول مجموعة في وجود الأهلي هذه مفاجأة كبيرة للجميع ولكن عندما تعاقدت مع الفريق في البداية كنت متأكد أننا سنؤدي بشكل أفضل

وأضاف: كل الفرق قوية في أفريقيا، لا نريد أن نواجه فريقاً بعينه في ربع النهائي، وسواء كان كايزر تشيفز أو غيره كلها فرق قوية ونحن مستعدون للجميع.

وتابع: توقعات رئيس الفريق ومجلس الإدارة بتتويجنا باللقب مرتفعة جداً، ولكننا تطورنا خطوة بخطوة وفي هذه المرحلة نتقدم خطوة جديدة لمستوى أعلى في دوري الأبطال وعلينا أن نصل على الأقل لقبل النهائي سيكون ذلك إنجاز جيد جداً ومقتنع تماماً بأن هذا الفريق يمكن أن يصل إلى أعلى مستوى في هذه النسخة.

أكمل: كل الأندية قوية ومنهم من فاز بهذه البطولة بشكل متكرر وهي المفضل بالنسبة لهم وهناك تحديات كبيرة، وهناك فرق تكافح مثل سيمبا وتسعى للمنافسة، ولكن لا يمكن أن ننافس بالكبرياء ولكن بالتواضع، ونريد أن نظهر بشكل جيد جداً.

وعن خروج الزمالك من دور المجموعات قال جوميز: خروج الزمالك من البطولة محزن للفريق، وأنا مقتنع تماماً بأن الزمالك كان لديه القدرة بالوصول للدور المقبل ويؤدي بشكل جيد مع مدربه كارتيرون ولكن لم يحالفه الحظ بالتأهل وهذه كرة القدم بها الكثير من المفاجآت.