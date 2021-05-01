شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: تعادل الأهلى والجونة زاد صعوبة مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، أن تعادل الأهلى مع الجونة يزيد من صعوبة مباراة المارد الأحمر مع الفلاحين المقبلة بالدورى والمقرر لها الاثنين المقبل. وقال خالد عيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة، "مباراة الأهلى صعبة ويزيد صعوبتها تعادل الأهلى مع الجونة في المباراة الأخيرة".

وأضاف خالد عيد، "مستعدين بشكل كويس للأهلى، المباراة فى ملعبنا ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، سوف نجتهد لإسعاد جماهير المحلة".

وكشف المدير الفني لغزل المحلة أن الأهلى لم يتواصل معهم لتأجيل المباراة، ولم يتحدث أحد في هذا الشأن، المباراة في موعدها".

وعن الصفقات قال خالد عيد، "أى لاعب فى الأهلى والزمالك نتمنى التعاقد معه ولكننا نملك لاعبين مميزين لا يقلون عن لاعبى القطبين".

ويواجه الأهلى نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على استاد المحلة.