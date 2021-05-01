شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقرر إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربى بدر بانون، مدافع الأهلي، لقائمة الفريق فى مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدورى، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي فى مباراة الغزل المقرر لها بعد غد، الاثنين، فى بطولة الدوري المصري.

وغاب بدر باون عن مباريات الأهلي الماضية بسبب حالة الإجهاد التى عانى منها الفترة الماضية وجعل الجهاز الفنى يقرر إراحته حتى لا يتعرض للإصابة بشكل يحرم الفريق من جهوده فترة طويلة.

وتعادل الاهلي مع الجونة أمس، الجمعة، بهدف لمثله باستاد الاهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري والتى أنتهت بالتعادل بهدف لقله.

من ناحية أخرى، يرى بيتسو موسيماني، أن فريقه كان مستحوذا على مجريات الشوط الأول من مباراته ضد الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موضحا أنه لم يكن هناك حمية في الأداء رغم أننا لم نمنح الجونة فرصة للدخول معنا في المباراة على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

قال موسيماني، إنه في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف، ونجحنا في ذلك ولكن فريقه استقبال هدف بطريقة غريبة، متابعا: "نعاني من الإرهاق وغيرنا فريق بالكامل ودفعنا بأربعة لاعبين جدد كانوا لا يشاركون في المباريات بشكل مستمر".

واصل موسيماني: المباراة كانت مثل التدريب وتم معاقبتنا بعد ارتكاب خطأ بدون داعٍ وكانت نتيجته استقبال هدف، مؤكدا أنه لم يلجأ للأسلوب الدفاعي بخلاف نزول ياسر إبراهيم بشكل اضطراري ومحمد هاني لتجهيزه وهو أسلوب خططي.

وشدد على أن التعادل مع الجونة جاء من خطأ فني يتحمله، وحاول منح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل محمود كهربا وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ، وأكد أن لاعبيه لم يقدموه بشكل سليم هو الفاعلية في الشوط الأول وكان يجب استغلال الفرص في إنهاء المباراة.