شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 5 فوائد للجرى ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة ليلا لها العديد من الفوائد الصحية، فالرياضة ليست مقتصرة على أوقات النهار فقط، ولكن بعض الرياضيين يفضلون الركض الليلى، بسبب ضيق جدول الصباح، ومن أبرز فوائد الجرى ليلاً..

1_ يشجع الخيارات الصحية

قد يساعدك الجري في الليل على تناول طعام أكثر صحة طوال اليوم، مع العلم أن كل ما تأكله، خاصة في الساعات التى سبقت الركض، سوف يحتاج إلى هضم.