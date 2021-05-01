شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. أحمد أبو مسلم: "سمك وشوربة سى فود وأرز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع أحمد أبو مسلم نجم منتخب مصر و الأهلى السابق الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "سمك بأنواع مختلفة وأرز و شوربة سى فوود ".

ويحرص دائما أبو مسلم على قضاء أوقات شهر رمضان بصحبة أسرته خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

فيما يحرص أبو مسلم فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.