الامارات | مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويقترب من التتويج رسمياً بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويقترب من التتويج رسمياً بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله سيرخيو أغويرو في الدقيقة 57 وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويمكن لفريق مانشستر سيتي أن يتوج بلقب الدوري رسميا غدا الأحد في حال خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول.

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