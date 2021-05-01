شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المقاولون العرب بديلًا لفرجاني ساسي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد إدارة نادي الزمالك، للدخول فى مفاوضات مع نادي المقاولون العرب خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل التعاقد مع محمد مجلي، لاعب خط وسط ذئاب الجبل.

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن مسؤولي الزمالك يرون أن مجلي سيكون أفضل بديل للتونسي فرجاني ساسي الذي أصبح على أعتاب الرحيل فى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي فى شهر يونيو المقبل ولم يتوصل إلى اتفاق مع الزمالك لتجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى الحصول على مبلغ مادي كبير للغاية.