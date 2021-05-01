شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتوج بالدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الترجي بلقب الدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي والـ31 في تاريخه بعد تغلبه على مضيفه الملعب التونسي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ22 من منافسات اللقب المحلي الشهير.

الفوز جاء بصعوبة بالغة بسبب الأداء الدفاعي القوي والمنظم من جانب أصحاب الأرض، وأحرز اللاعب عبد القادر بدران هدف الانتصار في الدقيقة 56 فيما لم تفلح محاولات فريق الملعب لتسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي.

وارتفع رصيد الترجي إلى النقطة رقم 59 محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن النجم الساحلي صاحب الوصافة، وذلك قبل نهاية المنافسة بثلاث جولات من النهاية.

وسيساهم الحسم المبكر للقب الدوري في إراحة عدد من العناصر الأساسية التي ستخوض مواجهتي شباب بلوزداد في الدوري ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.