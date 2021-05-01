شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التعاقدات السابق بالأهلي: إعلان مروان محسن غلطة في حقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم عرابى رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادى الاهلى، أن قيام مروان محسن مهاجم الاهلى بتصوير إعلان تليفزيونى عن ضياعه للفرص يمثل غلطة كبيرة.

وقال عرابى في تصريحات إذاعية: «مروان محسن شخصية هادية ومحترمة ومثال مشرف لنموذج لاعب الأهلى خارج الملعب».

ويضيف هيثم عرابى: «ولكن الإعلان الذي صوره سيئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مروان رفض انتقادات الجمهور لضياعه الفرص وتقبلها في الإعلانات مقابل الفلوس وهذه سياسة كيل بمكيالين مرفوضة، وتبقى غلطة كبيرة».

وأكمل عرابى: «لعب مروان محسن في الأهلى هو بداية الحلم ولكن الاستمرارية هي النجاح ولازم مروان محسن يقفل ودانه عشان يركز مع الفريق».

وعن عمله في الأهلي، قال هيثم عرابي: «الشغل في الأهلى ليه طعم تانى، وأنا كنت بشتغل بقلب ومش بشكل احترافى لأني بعشق النادى، وفضّلنا نمشى أنا وحسام غالى ومحمد فضل للحفاظ على مصلحة الأهلى لأنها الأبقى والأهم».

وعن أداء اتحاد الكرة، علق هيثم عرابى: «سياسة الرجل الأوحد لا تليق باتحاد الكرة، هل أحد يعلم مين يعمل مع أحمد مجاهد، الرجل يدير كل شيء بنفسه وهذا مرفوض تمامًا».