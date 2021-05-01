شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: هدفنا الفوز على الأهلي وإعادة المحلة لمكانته الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بغزل المحلة، أن فريقه سيخوض مباراة الأهلي من أجل تحقيق الفوز.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة، الإثنين المقبل، على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، في تصريحات إذاعية: «سنبذل أقصى جهد لنا، من أجل تحقيق الفوز على الأهلي أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير»، مؤكدًا: «جميع اللاعبين جاهزون للمباراة المرتقبة».

وأضاف: «هدفنا هو وضع نادي غزل المحلة في مكانته الطبيعية بالتواجد بين الكبار في جدول الدوري».