شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يبتعد بالصدارة بالفوز على كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ34 من مافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر رفاق المدرب الإسباني جوارديولا بمستوى جيد خلال أوقات اللقاء، وجاء هدف التقدم عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 57، وذلك بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وأضاف زميله فيران توريس هدف تعزيز النتيجة عند الدقيقة 59، ولم تفلح محاولات أصحاب الأرض للتعادل أو تسجيل هدف تذليل الفارق على أقل تقدير.

وبهذا الفوز يواصل مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة وبفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي سيخوض مواجهة صعبة أمام ليفربول، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.