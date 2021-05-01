شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تخفيف عقوبة إمام عاشور والإعلان خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد الساعات الجارية اتصالات هاتفية متبادلة بين المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء اللجنة، للتشاور فيما يخص التظلم المقدم من الزمالك ضد عقوبات لجنة الانضباط على لاعبيه، وفي مقدمتهم إمام عاشور، على خلفية أحداث قمة دوري الشباب مواليد 99.

وقال مصدر بلجنة الاستئناف: هناك اتفاق داخل لجنة الاستئناف على تخفيف عقوبة إمام عاشور، وبشكل عام فإن تخفيض أو تغليظ العقوبة الموقعة على إمام و5 ناشئين آخرين، سيتم بناء على الأسباب الواردة في تظلم كل من الطرفين، خاصة أن هناك عوامل مساعدة في هذا الصدد منها الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل.

وتسلم مسؤولو لجنة الاستئناف التظلم المقدم من نادي الزمالك، وكذلك المذكرة المرسلة من النادي الأهلي للاعتراض على العقوبات والتأكيد على أنها لا تتناسب مع الواقعة التي ارتكبها لاعبو الزمالك، وأبرزهم إمام عاشور الذي قام بسب رموز القلعة الحمراء، تمهيداً لعقد جلسة خلال الساعات المقبلة قبل الإعلان عن قرارها في هذا الملف.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة معاقبة إمام عاشور على واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، بإيقافه 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم، بعد مشاهدة الفيديوهات التي تتضمن سب اللاعبين لرموز النادي الأهلي.