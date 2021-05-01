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موسيماني: على جماهير الأهلي أن تفخر بمحمود الخطيب

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بتواجده في حفل وضع حجر الأساس لاستاد القلعة الحمراء بالشيخ زايد.

وقال موسيماني على هامش تواجده بحفل استاد الأهلي: «الحدث يعبر بشكل كبير على أن النادي الأهلي كبير والقائمون عليه كذلك».

وأضاف: «أتمنى أن أرى استاد الأهلي مثل الملاعب العالمية مثل سانتياجو برنابيو وكامب نو وتواجدي هنا اليوم يعني الكثير بالنسبة لي».

وتابع موسيماني: «على جماهير الأهلي أن تفخر بناديها وبرئيس النادي محمود الخطيب».

وأكد: «لا أشكو من أي شيء في الوقت الحالي وهدفنا تحقيق الفوز في الفترة المقبلة والوصول لأفضل النتائج مع الفريق الأحمر».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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