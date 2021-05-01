شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: على جماهير الأهلي أن تفخر بمحمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بتواجده في حفل وضع حجر الأساس لاستاد القلعة الحمراء بالشيخ زايد.

وقال موسيماني على هامش تواجده بحفل استاد الأهلي: «الحدث يعبر بشكل كبير على أن النادي الأهلي كبير والقائمون عليه كذلك».

وأضاف: «أتمنى أن أرى استاد الأهلي مثل الملاعب العالمية مثل سانتياجو برنابيو وكامب نو وتواجدي هنا اليوم يعني الكثير بالنسبة لي».

وتابع موسيماني: «على جماهير الأهلي أن تفخر بناديها وبرئيس النادي محمود الخطيب».

وأكد: «لا أشكو من أي شيء في الوقت الحالي وهدفنا تحقيق الفوز في الفترة المقبلة والوصول لأفضل النتائج مع الفريق الأحمر».