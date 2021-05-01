شكرا لقرائتكم خبر عن برقية تهنئة من «فهيم» لـ«الحداد» بمناسبة تعينه رئيساً للاتحاد البحريني لكمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارسل الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى للعبة برقية تهنئة لسامي ابراهيم علي الحداد بمناسبة تعينه رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية متمنياً له دوام النجاح والتفوق في مهمته المستقبلية في العمل علي تطوير اللعبة وانتشارها.

وكان قد أصدر الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وتضمن القرار أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية للدورة 2021 - 2024 برئاسة السيد سامي ابراهيم علي الحداد وعضوية كل من: حسين جاسم علي عيسى باقر وفيصل عبدالله صالح فرحان وابراهيم حمدي إبراهيم الشيبه وخالد محمد أحمد حمادة وعايشة محمد إبراهيم محمد أحمدي وقاسم عبدالمجيد الشيخ منصور الستري.