شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم بيراميدز ويواصل تصدر بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣، على بيراميدز بهدف دون رد، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي، بالجولة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك على ياسر. بهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى ٢٩ نقطة في صدارة البطولة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وأسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد على مشاهدة جزء من اللقاء.

كما تواجد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين لمتابعة المباراة.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبدالرحيم “ميشو” مديرا اداريا للفريق، ومدرب حراس ايمن الطويل، وخالد عبدالرسول علاج طبيعي.