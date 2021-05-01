شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته وتدريباته لمواجهة بيراميدز مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز بعد انتهاء المران.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق بعد التدريبات في أحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الذي سيقام عليه لقاء الزمالك وبيراميدز.