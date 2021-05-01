شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن: «محمد شريف عمل إيه أمام الجونة.. وإعلان ابني له جزء تاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور ثروت والد مروان محسن مهاجم الاهلى ومنتخب مصر ، أن نجله لابد أن يعود للتشكيل الأساسي للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل من محمد شريف أمام الجونة بالأمس.

وقال ثروت محسن في تصريحات إذاعية:«مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل في المباريات ».

وأضاف والد مروان محسن: «اعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة ، وليه جزء ثانى سوف يذاع قريباً، ومروان لا يشارك والناس بتشوف مهاجمى الاهلى بيضيعوا فرص حالياً ، محدش بيتكلم ليه، ومروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية».

وتابع ثروت محسن: «عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني ، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب ، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح »

وتابع والد مروان محسن :« لازم موسيمانى يفكر يمنح باقى اللاعيبة فرص في المباريات المقبلة ، ومروان لما بيلعب مبيكونش في دعم من زملاؤه لاعبى الوسط».

وأكمل :«حابب ابارك للاهلى على خطوة وضع حجر الأساس للإستاد فهى خطوة تاريخية ودائماً يكون الاهلى موفق باذن الله»