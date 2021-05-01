شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بطولة مصر الدولية لملاكمة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز بطولة مصر الدولية لملاكمة المحترفين داخل الصالة المغطاة بالنادي في احتفالية رياضية مميزة تحت إشراف لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين .

وتم افتتاح البطولة في حضور اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز

وشهدت البطولة مشاركة 28 ملاكما، وحصل على حزام مصر نبيل سيد زكي والذي تأهل للنهائي لمواجهة عبدالله عطا في وزن 69 كيلو .

وحرص لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين على توجيه الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على عودة نشاط اللعبة من جديد إلي النادي واستقبال البطولة داخل القلعة البيضاء .