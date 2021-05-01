شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بطولة مصر الدولية لملاكمة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز بطولة مصر الدولية لملاكمة المحترفين داخل الصالة المغطاة بالنادي في احتفالية رياضية مميزة تحت إشراف لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين .
وتم افتتاح البطولة في حضور اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز
وشهدت البطولة مشاركة 28 ملاكما، وحصل على حزام مصر نبيل سيد زكي والذي تأهل للنهائي لمواجهة عبدالله عطا في وزن 69 كيلو .
وحرص لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين على توجيه الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على عودة نشاط اللعبة من جديد إلي النادي واستقبال البطولة داخل القلعة البيضاء .