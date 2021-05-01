شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس: أجويرو ينهي عقدته.. والسيتيزنز في انتظار هدية الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر سيتي مسيرته نحو تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم، بعد أن تغلب خارج قواعده على كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع اداء ضعيف وغير متوقع من جانب الضيوف الذين فشلوا في تسديد أي كرة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني نجح الضيوف في انهاء المباراة عمليًا بهدفين سريعين بين الدقيقة 57 والدقيقة 59 عن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو والجناح الإسباني فيران توريس، ليتقدم مان سيتي بهدفين دون مقابل ويسيطر على المباراة تمامًا ويهدر أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

رجل المباراة:

سجل أجويرو وسجل فيران توريس، لكن لاعب الوسط الإسباني رودري، حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بين جميع اللاعبين في المباراة بعد اداء كبير من لاعب مانشستر سيتي.

رودري افتك الكرة في 4 مناسبات، مرر 109 تمريرة سليمة بدقة 92%، ربح 5 إلتحامات أرضية وربح 6 إلتحامات هوائية، وراوغ بدقة 100%.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

مانشستر سيتي قد يتوج باللقب في هذه الجولة بعد ان ارتفع رصيد الفريق إلى 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر يونايتد، والذي سيلعب غدًا ضد ليفربول.

فوز ليفربول سيعني تتويج مانشستر سيتي باللقب رسميًا، بينما أي نتيجة أخرى غير ذلك ستعني أن رجال المدرب بيب جوارديولا سينتظرون للجولة القادمة لتحقيق اللقب بشكل رسمي.

كريستال بالاس تلقى خسارته رقم 15 هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هي المرة الأولى في 21 مباراة بجميع المسابقات التي يفشل فيها السيتي في تسديد الكرة على المرمى في الشوط الأول.

- سيرخيو أجويرو سجل أول هدف له من اللعب المفتوح في البريميرليج هذا الموسم.

- هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المهاجم الأرجنتيني من التسجيل على ملعب سيلهرست بارك ضد كريستال بالاس، في زيارته السابعة لملعب الفريق، والتي قد تكون الأخيرة مع رحيله من مانشستر سيتي بنهاية الموسم.

- 83 ثانية فصلت بين هدف سيرخيو أجويرو وهدف فيران توريس.

- هدف فيران توريس هو الهدف رقم 700 الذي يسجله فريق مانشستر سيتي في المباراة رقم 288 تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.