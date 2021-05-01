شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يركز على ثغرات دفاع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت إستعدادًا لملاقاة فريق بيراميدز غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة مهمة للفريق الأبيض ويضع الجميع تركيزه فيها لتحقيق الانتصار ومنح الفريق دفعة معنوية في باقي مشوار الدوري وخاصة قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم 10 مايو المقبل.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مشاهدة عدد كبير من المباريات لفريق بيراميدز في الأيام الماضية لوضع طريقة اللعب الأفضل لهم، حيث طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة الضغط على المنافس من المنطقة الأمامية بسبب رؤيته أن سلاحهم الأساسي هو الاستحواذ على الكرة ولأوقات طويلة ويسعى كارتيرون لإرباك حسابات بيراميدز من البداية وتسجيل هدف مبكر.
وشدد مدرب الزمالك على اللاعبين بضرورة استغلال أخطاء الدفاع للمنافس بعدما لاحظ وجود ثغرات كبيرة في الخطوط الخلفية لهم وخاصة في الهجمات المرتدة ويسعى للضغط من البداية ومن العمق على فريق بيراميدز من أجل تحقيق الانتصار .