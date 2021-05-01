شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يركز على ثغرات دفاع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت إستعدادًا لملاقاة فريق بيراميدز غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة مهمة للفريق الأبيض ويضع الجميع تركيزه فيها لتحقيق الانتصار ومنح الفريق دفعة معنوية في باقي مشوار الدوري وخاصة قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم 10 مايو المقبل.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مشاهدة عدد كبير من المباريات لفريق بيراميدز في الأيام الماضية لوضع طريقة اللعب الأفضل لهم، حيث طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة الضغط على المنافس من المنطقة الأمامية بسبب رؤيته أن سلاحهم الأساسي هو الاستحواذ على الكرة ولأوقات طويلة ويسعى كارتيرون لإرباك حسابات بيراميدز من البداية وتسجيل هدف مبكر.

وشدد مدرب الزمالك على اللاعبين بضرورة استغلال أخطاء الدفاع للمنافس بعدما لاحظ وجود ثغرات كبيرة في الخطوط الخلفية لهم وخاصة في الهجمات المرتدة ويسعى للضغط من البداية ومن العمق على فريق بيراميدز من أجل تحقيق الانتصار .