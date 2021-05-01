شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج: ستاد الأهلي ليس مرتبطًا باستمرار مجلس الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، أن وضع حجر الأساس لستاد الاهلى بمثابة خطوة تاريخية لكل عشاق القلعة الحمراء، وقال محمد سيراج في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :«ستاد الاهلى خطوة تاريخية حلمنا بها كثيراً، سواء كجمهور أو كمجلس إدارة للقلعة الحمراء».

ويضيف محمد سراج:«وضع حجر الأساس لستاد الاهلى كان بمثابة عنق الزجاجة لإنطلاق هذا الحدث التاريخى، فلقد اخذنا فترة طويلة للحصول على الموافقات لبناء هذا الصرح، طيلة 16 عاماً».

وأكمل عضو مجلس الاهلى: «سوف نلجأ لشركة ذات باع في انشاء ستاد الاهلى حتى ننهل من خبراتها ويكون هذا الاستاد يليق بقيمة ومكانة القلعة الحمراء».

وتابع محمد سراج: «لم نتحدث عن هوية الفريق الذي سيلاقى الاهلى في افتتاح الاستاد لان الأمر سابق لاوانه ولكنى على المستوى الشخصى أحلم برؤية الاهلى يلعب على ملعبه مع كبار الأندية الأوروبية».

وأكمل: «ملف ستاد الاهلى ليس له علاقة بالانتخابات وسوف يتم استكماله بغض النظر عن الأسماء الموجودة في مجلس إدارة الاهلى، هذه الخطوة بدأت منذ 2005 ونفكر لها مع توالى المجالس وكل مجلس أكمل ما اتخذه سابقيه بشكل يحترم حتى وصلنا لعام 2021، وسيتم استكمال مشروع ستاد الأهلي حتي في حالة رحيل مجلس الخطيب».

ويضيف محمد سراج: «لن نعلن عن الأرقام في هذا المشروع سوى بعد وضوح الرؤية بشكل كامل، فنحن بصدد انشاء مدينة رياضية كاملة».