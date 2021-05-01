لجنة الزمالك تقرر عودة نشاط الملاكمة إلى النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تقرر عودة نشاط الملاكمة إلى النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلي النادي بعد توقف استمر لسنوات.
وجاء قرار اللجنة نظرا لأن اللعبة كانت من الالعاب المميزة داخل القلعة البيضاء وشهدت تخريج العديد من الأبطال الذين أثروا الحياة الرياضية وكان الزمالك احد الرواد في هذه اللعبة.
وشهد الزمالك علي مدار تاريخه ظهور العديد من الأبطال في هذه اللعبة في مقدمتهم: لؤي دعبس ومحمد علي عبد الغني وهشام الباشا وهاني حسن وعيد فكري، إلي جانب مدربين مميزين امثال طاهر راشد وضياء العزب .