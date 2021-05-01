شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تقرر عودة نشاط الملاكمة إلى النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلي النادي بعد توقف استمر لسنوات.

وجاء قرار اللجنة نظرا لأن اللعبة كانت من الالعاب المميزة داخل القلعة البيضاء وشهدت تخريج العديد من الأبطال الذين أثروا الحياة الرياضية وكان الزمالك احد الرواد في هذه اللعبة.

وشهد الزمالك علي مدار تاريخه ظهور العديد من الأبطال في هذه اللعبة في مقدمتهم: لؤي دعبس ومحمد علي عبد الغني وهشام الباشا وهاني حسن وعيد فكري، إلي جانب مدربين مميزين امثال طاهر راشد وضياء العزب .