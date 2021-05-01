شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن قائمته لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، 23 اسما لمواجهة فالنسيا في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب مارتن براثوايت وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - نيتو

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أوارخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو – صامويل أومتيتي – فيربو جونيور – أوسكار مينجويزا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ميرالم بيانيتش – ريكي بويج – بيدري – ترينكاو – ماتيوس – فيرنكي دي يونج – ألكاس موريبا – أرناو تيناس

الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديميبلي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وسيغيب رونالد كومان المدير الفني للبلاوجرانا عن اللقاء بسبب إيقافه مباراتين لطرده في مباراة غرناطة.