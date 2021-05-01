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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب فالنسيا قبل مواجهة برشلونة: نحتاج كثيراً للنقاط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021
اكد خافي غراسيا، مدرب فالنسيا الاسباني، أن فريقه يواجه الجولات الخمس الأخيرة من الليغا وهو في "حالة احتياج"، بالنظر إلى أنهم لم يضمنوا البقاء في دوري الأضواء، ولا تفصلهم سوى 6 نقاط عن مراكز الهبوط.
في المقابل، يرى غراسيا أن برشلونة سيعمل جاهداً للخروج بنقاط المباراة رغم الخسارة الاخيرة أمام غرناطة.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال غراسيا قبل لقاء الفريقين:" علينا حصد النقاط، البطولة تقترب من نهايتها".
واضاف:" علينا تقديم افضل ما لدينا في كل مباراة نخوضها".
وحول برشلونة، قال:" تعرض لهزيمة، لكنه فريق في صعود واضح، وينافس على اللقب".