مدرب فالنسيا قبل مواجهة برشلونة: نحتاج كثيراً للنقاط 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

اكد خافي ​غراسيا​، مدرب ​فالنسيا​ الاسباني، أن فريقه يواجه الجولات الخمس الأخيرة من الليغا وهو في "حالة احتياج"، بالنظر إلى أنهم لم يضمنوا البقاء في دوري الأضواء، ولا تفصلهم سوى 6 نقاط عن مراكز الهبوط.



في المقابل، يرى غراسيا أن برشلونة سيعمل جاهداً للخروج بنقاط المباراة رغم الخسارة الاخيرة أمام غرناطة.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال غراسيا قبل لقاء الفريقين:" علينا حصد النقاط، البطولة تقترب من نهايتها".

واضاف:" علينا تقديم افضل ما لدينا في كل مباراة نخوضها".

وحول برشلونة، قال:" تعرض لهزيمة، لكنه فريق في صعود واضح، وينافس على اللقب".