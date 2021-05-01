اتحاد كرة القدم بعدن يجري عملية القيد وبصمة اليد لفئة البراعم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى اتحاد كرة القدم بالعاصمة المؤقتة عدن، امس، عملية القيد وبصمة اليد والصورة للاعبي فئة (البراعم) لكرة القدم للأندية الرياضية المشاركة في دوري البراعم الذي ينظمه الاتحاد ضمن خطة نشاطه للموسم 2020 – 2021



و أوضح الأمين العام لاتحاد كرة القدم بعدن احمد حسين الحسني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نظام البصمة يدخل لأول مرة على مستوى الاتحادات الرياضية في بلادنا للحد من ظاهرة انتحال الشخصية في الفئات العمرية خلال البطولات الكروية القادمة..مشيرا الى أن عملية القيد والبصمة تمت بناديي الروضة و شمسان ثم يتبعها ناديي شباب المنصورة و النصر يومي غد السبت و بعد غد الأحد .

و نوه الى أن هذا النظام سيتم تطبيقه رسميًا خلال المسابقات الكروية وخاصةً لفئتي البراعم والناشئين للتأكد من شخصية اللاعب وكذلك من أجل الحد من التزوير والتلاعب ببطائق القيد .