شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو محلل في أمم أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه لا يطيق العيش بدون كرة القدم، وأعلن الجمعة توقيع عقد للعمل محللاً وضيف تحليل على الهواء مع شبكة «توك سبورت» لتغطية المباريات في بطولة أمم أوروبا 2020 التي تأجلت للصيف المقبل. وجاءت خطوة المدرب البرتغالي بعد أسابيع فقط من إقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي واستلامه 20 مليوناً إسترلينياً نظير ما تبقى من عقده مع النادي اللندني.

وسبق لمورينيو (58 عاماً) تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الانجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي.

وأقيل مورينيو من تدريب توتنهام قبل ستة أيام فقط من موعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة المحلية في 19 أبريل نيسان الماضي وبعد 17 شهراً من توليه المهمة.

وانتهت المباراة بفوز سيتي (1-صفر).

وأشار مورينيو إلى أنه لن يتعجل العودة إلى التدريب ويتوقع أن يعمل محللاً خلال بطولة أوروبا المقررة عبر أنحاء القارة في الصيف المقبل.

وقال مورينيو في مقابلة مع «مجلة تايمز»: «ليس لدي خطط. أنا أمارس حياتي العادية وأشعر بالانتعاش وبالهدوء. أنا في عطلة. ولدي مزيد من الوقت للقيام بالتزاماتي والتحليل».

وأضاف قوله: «سأنتظر حتى العودة إلى كرة القدم. ليس فقط مع النادي المناسب لكن أيضاً مع الثقافة المناسبة. ربما لا يحدث هذا في الموسم المقبل. سنرى».

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي كان توتنهام اللندني في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز قبل أن يبدأ في التراجع. وحالياً يحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة من 33 مباراة، وسيلتقي الأحد مع شيفيلد يونايتد.