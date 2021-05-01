شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى عن تعادل الأهلى مع الجونة: كفاية غضب على "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عدلى القيعى، مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى للتعاقدات، على حالة الغضب التى تسود جماهير ناديه بعد التعادل مع الجونة بنتيجة 1/1 وفقد نقطتين فى سباق المنافسة على الدورى.

وقال عدلى القيعى، أثناء نقل قناة الأهلى مراسم وضع حجر الأساس لاستاد النادى الأهلى بالشيخ زايد، "كفاية غضب على "السوشيال ميديا"، يا نعمل اللى فى دماغك يا مينفعش، كلنا بنفكر وكل واحد لنا له رأى، لو المسؤول عمل اللى أنت عايزه وخسر هيلاقى واحد تاني يقوله أنت غلط، أكيد زعلانين على التعادل أمام الجونة وخسارة سموحة، لكن ليس لدرجة الغضب".

وعن استاد الأهلى قال عدلى القيعى، "أعتقد أن هناك قرارا سابقا اعتمد من الجمعية العمومية، أن يحمل استاد الأهلي اسم صالح سليم، أعلم أن هذا القرار موجود، أتحدث عن واقع، هناك قرار سابق، بأن استاد الأهلي يحمل اسم صالح سليم".

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الجونة أمس في الدوري وبدأ الاستعداد لمباراة غزل المجلة المقرر لها بعد غد ، الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها الأهلي بهدف الفوز لمواصلة الإنتصارات ، ويترقب المارد الأحمر مصير نقل المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة بدلاً من المحلة وأعلن الأهلي ترحيبه بخوض اللقاء في اي مكان يوافق عليه الأمن.