شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن شروط الالتحاق بالمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، شروط الالتحاق بالمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، ينفذ من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بالتعاون مع المبادرة الشبابية "شباب مصر 2030".
وتنطلق فعاليات المشروع على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولي محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة، الجيزة، القليوبية ) على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 18 حتي 20 مايو المقبل 2021،بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة بدون إقامة.
وتشمل محاور التدريب العديد من الموضوعات أهمها:
1️⃣- المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر .
2️⃣- عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها .
3️⃣- التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية .
4️⃣- مكافحة الفساد ( النزاهة والشفافية) .
5️⃣- اللامركزية والفصل بين السلطات .
5️⃣- الحوكمة والتحول الرقمي .
7️⃣- إدارة الحملات الاعلامية .
8️⃣- مهارات الاتصال والتواصل .
9️⃣ لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة .
وأعلنت الوزارة عن شروط الإلتحاق بالبرنامج:
1️⃣- يشترط التفرغ طوال فترة التدريب.
2️⃣- مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
3️⃣- السن من ٢١ إلى ٤٠ سنة.
4️⃣- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
5️⃣- حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل.
6️⃣- مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون.
7️⃣ ويتم التسجيل من خلال الرابط:-
https://forms.gle/M4HSrh674vuswTX3A
8️⃣ كما يتم غلق استمارة التقديم يوم 8 من مايو المقبل وإبلاغ المقبولين من خلال البريد الإلكتروني يوم11 مايو 2021.