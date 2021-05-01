شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن شروط الالتحاق بالمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، شروط الالتحاق بالمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، ينفذ من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بالتعاون مع المبادرة الشبابية "شباب مصر 2030".

وتنطلق فعاليات المشروع على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولي محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة، الجيزة، القليوبية ) على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 18 حتي 20 مايو المقبل 2021،بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة بدون إقامة.

وتشمل محاور التدريب العديد من الموضوعات أهمها:

1️⃣- المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر .

2️⃣- عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها .

3️⃣- التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية .

4️⃣- مكافحة الفساد ( النزاهة والشفافية) .

5️⃣- اللامركزية والفصل بين السلطات .

5️⃣- الحوكمة والتحول الرقمي .

7️⃣- إدارة الحملات الاعلامية .

8️⃣- مهارات الاتصال والتواصل .

9️⃣ لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة .

وأعلنت الوزارة عن شروط الإلتحاق بالبرنامج:

1️⃣- يشترط التفرغ طوال فترة التدريب.

2️⃣- مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

3️⃣- السن من ٢١ إلى ٤٠ سنة.

4️⃣- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

5️⃣- حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل.

6️⃣- مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون.

7️⃣ ويتم التسجيل من خلال الرابط:-

https://forms.gle/M4HSrh674vuswTX3A

8️⃣ كما يتم غلق استمارة التقديم يوم 8 من مايو المقبل وإبلاغ المقبولين من خلال البريد الإلكتروني يوم11 مايو 2021.