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وزارة الرياضة تعلن شروط الالتحاق بالمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، شروط الالتحاق بالمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، ينفذ من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بالتعاون مع المبادرة الشبابية "شباب مصر 2030". 

وتنطلق فعاليات المشروع على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولي محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة، الجيزة، القليوبية ) على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من  18 حتي 20 مايو المقبل 2021،بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة بدون إقامة.

 

وتشمل  محاور التدريب العديد من الموضوعات أهمها:

1️⃣- المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر .

2️⃣- عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها . 

3️⃣- التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية .

4️⃣- مكافحة الفساد ( النزاهة والشفافية) .

5️⃣- اللامركزية والفصل بين السلطات .

5️⃣- الحوكمة والتحول الرقمي . 

7️⃣- إدارة الحملات الاعلامية . 

8️⃣- مهارات الاتصال والتواصل . 

9️⃣ لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة .

 

وأعلنت الوزارة عن شروط الإلتحاق بالبرنامج: 

1️⃣- يشترط التفرغ طوال فترة التدريب. 

2️⃣- مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

3️⃣- السن من ٢١ إلى ٤٠ سنة.

4️⃣- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

5️⃣- حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل.

6️⃣- مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون.

7️⃣ ويتم التسجيل من خلال الرابط:- 

https://forms.gle/M4HSrh674vuswTX3A 

8️⃣ كما يتم غلق استمارة التقديم يوم 8 من مايو المقبل وإبلاغ المقبولين من خلال البريد الإلكتروني يوم11 مايو 2021.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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