7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، حكام الـvar يطلبون زيادة الكاميرات فى مباريات الدورى المقبلة، بيراميدز يستعيد القوة الضاربة فى مواجهة الزمالك.

بيراميدز يستعيد القوة الضاربة فى مواجهة الزمالك

يستعيد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قوته الضاربة خلال مواجهة الزمالك المقرر لها فى التاسعة مساء غدًا الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

حكام الـvar يطلبون زيادة الكاميرات فى مباريات الدورى المقبلة

طلب عدد من الحكام من اللجنة الرئيسية للحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بزيادة عدد الكاميرات في مباريات الدوري الممتاز المقبلة بعد اشتعال المنافسة في جميع المراكز وحساسية المباريات، وذلك من أجل تسهيل مهمة حكم الفيديو var في الحكم علي اللقطات الهامة، خاصة أن هناك بعض الحكام اشتكو من صعوبة الحكم علي بعض الكرات الصعبة بسبب عدم وضوح الرؤيا من جميع الزوايا .

جهاز المنتخب يراقب مدافع غزل المحلة فى مباراة الأهلي

يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، محمد فتح الله مدافع غزل المحلة صاحب الـ27 عاما بعد المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع فريقه من بداية الموسم الجارى، وذلك خلال مباراة الأهلى المقرر لها الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة فى الجولة الـ19 للدورى الممتاز.

إيهاب جلال لا يعانى من أعراض كورونا وينتظر مسحة جديدة

كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى أن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا ليغيب عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربى الليلة، لا يعانى من أية أعراض للفيروس وحالته الصحية مطمئنة للغاية، لدرجة دفعت البعض لمحاولة إقناعه بحضور المباراة من المدرجات إلا أن جلال رفض ذلك خوفاً من انتشار العدوى، مفضلا الالتزام بالعزل المنزلى لحين الخضوع لمسحة جديدة وتأكد سلبيتها للعودة لتدريبات الفريق.

حرص عدد من لاعبى النادي الأهلي، ومنهم محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، على حضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي بالشيخ زايد، وبدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى.