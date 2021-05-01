شكرا لقرائتكم خبر عن ريم أمير لاعبة الطائرة تقدم طريقة عمل المحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

ريم أمير لاعبة الكرة الطائرة بنادى الزمالك تقدم طريقة عمل المحشى فى الوصفة التالية:

المقادير

أرز

بصلة كبيرة

5 ثمرات طماطم متوسطة الحجم

2 حزمة كسبرة خضراء

معلقة ثوم مطحون

نصف كوب زيت ذرة

حزمة بقدونس

حزمة شبت

½ معلقة كمون

3 معالق ملح

½ معلقة فلفل أسود

2 معلقة بهارات

2 معلقة صغيرة كسبرة.

طريقة التحضير

تقطبع الشبت والبقدونس والكسبرة مع غسل الأرز جيداً ثم إضافة البصل المبشور مع إضافة الشبت والبقدونس والكسبرة إلى الأرز و التقليب جيدا.

ضرب الطماطم مع معلقة الثوم والقليل من الماء، ثم إضافة الخليط علي الأرز، والتقليب جيداً، ثم إضافة التوابل: "الملح، الفلفل، الكمون، الكسبرة، البهارات"، و الزيت للأرز.

حشو الفلفل والباذنجان والكوسة والكرنب، بهذا الحشو ونقوم برصها بشكل منتظم في الحلة ثم إضافة 3 أكواب من الشوربة، مع تهدئة النار،ترمك المحشي لمدة ساعة.