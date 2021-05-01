شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عبد الشافى وأبو جبل عن الزمالك فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثنائى محمد عبد الشافى ومحمد أبو جبل لاعبا الفريق الكرى الأول بنادى الزمالك، الغياب عن صفوف فريقهما فى مواجهة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ومازال عبد الشافى وأبو جبل يعانيان من الإصابة بفيرس كورونا، حيث تغيب أبو جبل عن مواجهة فريقه الماضية أمام المقاولون العرب، فيما تغيب عبد الشافى منذ مواجهة البنك الأهلى.

فى الوقت ذاته، يخضع كل من محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وعبد الله جمعة لاختبار طبى على هامش المران الجماعىة الذى سيقام فى التاسعة مساء اليوم، من أجل تحديد موقفهما النهائى من مواجهة بيراميدز.

ويعانى عبد الله جمعة من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، فيما يشتكى جنش من آلام شديدة أسفل الظهر، ما أدى لعدم مشاركة الثنائى فى تدريبات الفريق أمس.

الزمالك لا يزال يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، لكنه سمح للغريم التقليدي الأهلي بالاقتراب من الصدارة بعد السقوط في فخ التعادل أمام المقاولون بالجولة الأخيرة، قبل تعادل الأهلي أيضا أمام الجونة فى نفس الجولة ويرفع رصيده الى 37 نقطة ، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

الزمالك وبيراميدز، لعبا نفس عدد المباريات حتي الآن، بواقع 18 مباراة لكل فريق بالنسخة الحالية للدوري، وحقق الزمالك متصدر البطولة الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 9، وخسر مباراتين.