شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: بيراميدز أكثر الفرق معاناة من ضغط مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق نادى بيراميدز، أن فريقه أكثر أندية الدورى المصرى الممتاز معاناة من ضغط اللقاءات خلال الموسم الحالي على المستويين المحلي والقاري، حيث خاض الفريق حتى الآن 29 مباراة مختلفة بجميع البطولات التى يشارك فيها في الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ليكون أكثر الفرق المصرية خوضا للمباريات خلال الموسم الحالي متفوقا على جميع منافسيه حيث يعاني من ضغوط كبيرة في جدول مبارياته.

وأضاف فتح الله، فى تصريحات صحفية، أن الفريق خاص حتى الآن فى مسابقة الدوري المصري الممتاز 18 مباراة حيث فاز فى 7 لقاءات وتعادل في 9 وخسر في مباراتين فقط، ويعتبر من أكثر الأندية خوضا للمباريات بالمسابقة رغم لعبه كذلك في كأس الكونفدرالية الأفريقية ممثلا وحيدا للكرة المصرية وبلوغه لربع نهائي البطولة مثل الأهلي الممثل المصري الوحيد في دوري أبطال أفريقيا والذي لعب عددا أقل من بيراميدز في مباريات الدوري.

وفي كأس مصر، تأهل بيراميدز لدور الستة عشر بعد الفوز على العبور، ليضرب موعدا مع سموحة في مباراة صعبة على الطرفين.

وفي كأس الكونفدرالية خاض بيراميدز حتى الآن 10 مباريات، أي أكثر من الأهلي بفارق مباراتين رغم وصول الفريقين للدور ربع النهائي في بطولتي أفريقيا للأندية، حيث لعب بيراميدز مباراتين في دور الـ32 ومثلهما في دور الـ32 التكميلي قبل خوض 6 مباريات في دور المجموعات ليتأهل الفريق للدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي في ثاني مشاركاته التاريخية بكأس الكونفدرالية.

وشدد المدرب العام على أن بيراميدز الفريق الوحيد الذي خاض 3 مباريات متتالية خارج أرضه محليا وقاريا في خلال 7 أيام فقط كانت أمام المحلة باستاد المحلة يوم 17 أبريل قبل خوض لقاء نكانا خارج مصر في زامبيا يوم 21 بكأس الكونفدرالية ليعود بطائرة خاصة للقاهرة يوم 22 قبل السفر في الثالث والعشرين إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري باستاد الإسكندرية يوم 24 من نفس الشهر .

المدرب العام قال إنه يحمد الله على وجود عدد كبير من النجوم في فريقه يتحملون المسئولية ويعوضون الغيابات بسبب الضغط الكبير للمباريات، حيث يواجه بيراميدز العديد من الغيابات بسبب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون بعد كل مباراة، حيث وصلت ذروتها في مباراة طلائع الجيش بالدوري والتي غاب عن الفريق فيها أكثر من 13 لاعبا بسبب الإصابات المختلفة، ولم يلعب بيراميدز مباراة واحدة هذا الموسم بقائمة مكتملة بسبب الإصابات.

وأنهى المدرب العام لبيراميدز حديثه بتوجيه الشكر للإدارة واللاعبين على كل ما توفره الإدارة من دعم وإمكانيات وعلى كل ما يتحمله اللاعبون من ضغوط في سبيل تحقيق حلم الجميع بالفوز بأحد البطولات التي يشارك بها بيراميدز هذا الموسم، مشددا على الأهمية القصوى لمواجهة الزمالك القادمة مساء الأحد بالدوري، ومشيرا إلى أنها مواجهة من نوع خاص أمام فريق كبير وقوي، يسعى بيراميدز للفوز بها ليستمر الفريق في تحقيق نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة وضمان الاستمرار في دائرة المنافسة بالدوري.