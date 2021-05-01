شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة إقامة مباراتي الأهلي أمام دجلة وسيراميكا خلال الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل أزمة ضغط المباريات أحد أهم المشاكل التى تواجه فريق الأهلى خلال الفترة الحالية، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء ترحيل مباراتى وادى دجلة وسيراميكا فى الدورى لتقام خلال الأولمبياد، وهو ما يدرسه اتحاد الكرة حالياً، ونرصد فى التقرير التالى كل ما يتعلق بهذه الأزمة.

س: كيف يرى الأهلى أزمة ضغط المباريات فى الدوري؟

ج: الجهاز الفنى للأهلى اشتكى من ضغط المباريات بالشكل الذى تسبب فى إصابة لاعبى الفريق بالإرهاق والإجهاد الشديدين.

س: هل اتخذ الأهلى أى خطوة رسمية لمواجهة أزمة ضغط المباريات؟

ج:نعم.. الأهلى أرسل أمس خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يطلب فيه ترحيل مباراتى وادى دجلة وسيراميكا فى الجولتين الـ22 والـ23 بحيث يتم إقامتهما خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

س: وماذا عن موقف اتحاد الكرة من طلب الأهلي؟

ج: لم يصدر تعليق رسمى من اتحاد الكرة عن طلب الأهلى، وإن كان مسئولو الجبلاية سبق وأعلنوا ترحيبهم بهذا المقترح بشرط خوض الأهلى مباراتى سيراميكا ودجلة بدون لاعبيه فى المنتخب الأولمبي.

س: هل يلعب الأهلى هاتين المباراتين بدون لاعبى المنتخب الأولمبي؟

ج: وفقاً للخطاب الذى أرسله الأهلى لاتحاد الكرة أمس فإن النادى لا يمانع من خوض هاتين المباراتين بدون لاعبيه فى المنتخب الأولمبي.

س: من هم اللاعبون المُرشحون للغياب عن الأهلى أمام دجلة وسيراميكا؟

ج: رغم أن مسألة اختيار اللاعبين فى المنتخبات غير ثابتة ومتغيّرة حسب مستوى اللاعبين، إلا أن هناك ستة لاعبين من الأهلى يتواجدون مع المنتخب الأولمبى الفترة الماضية بشكل شبه مُستمر وهم، أكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن ومصطفى شوبير، بجانب اللاعبين فوق السن المُرشحين من الأهلى للتواجد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو ومنهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وقفشة وعمرو السولية حيث سيختار المنتخب الأولمبى ثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة فى الدورة الأولمبية.