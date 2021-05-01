شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع حجر الأساس لاستاد النادى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع النادي الأهلي، منذ قليل، حجر الأساس لاستاد النادى الأهلي بفرع الشيخ زايد، ووضع مجلس إدارة القلعة الحمراء حجر الأساس بحضور عدد كبير رموز الرياضة والمسئولين.

وبدأ حفل وضع حجر الأساس بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وحضر الحفل كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي حضور كل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق الأول على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.

ومن المقرر أن يقام «استاد النادي الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبان فرعيان للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم انجازه خلال خمس سنوات ، وهو الخطوة الأولي في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.

وكان مجلس الأهلي قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا ظهر اليوم السبت، حيث قام مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين ورموزه على حضور حفل وضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد ، ومن نجوم الأهلي السابقين الذين حضروا ، طه اسماعيل، شطة، مجدي عبد الغني، عادل طعيمة ، محسن صالح، زكريا ناصف، فتحي مبروك، حمادة صدقي، ماهر همام، ابراهيم عبد الصمد، عادل طعيمة، أسامة حسني، طارق سليمان، هاني رمزي، رمضان السيد، محمد حشيش، أمير عبد الحميد، الخبير بروكيتش مدير قطاع الناشئين في الأهلي ، علاء عبد الصادق، اسلام الشاطر، خالد بيبو ومحمود صالح