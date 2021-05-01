شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع حجر الأساس لاستاد النادى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع النادي الأهلي، منذ قليل، حجر الأساس لاستاد النادى الأهلي بفرع الشيخ زايد، ووضع مجلس إدارة القلعة الحمراء حجر الأساس بحضور عدد كبير رموز الرياضة والمسئولين.
وبدأ حفل وضع حجر الأساس بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وحضر الحفل كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي حضور كل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق الأول على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.
ومن المقرر أن يقام «استاد النادي الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبان فرعيان للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم انجازه خلال خمس سنوات ، وهو الخطوة الأولي في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.
وكان مجلس الأهلي قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا ظهر اليوم السبت، حيث قام مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.
وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين ورموزه على حضور حفل وضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد ، ومن نجوم الأهلي السابقين الذين حضروا ، طه اسماعيل، شطة، مجدي عبد الغني، عادل طعيمة ، محسن صالح، زكريا ناصف، فتحي مبروك، حمادة صدقي، ماهر همام، ابراهيم عبد الصمد، عادل طعيمة، أسامة حسني، طارق سليمان، هاني رمزي، رمضان السيد، محمد حشيش، أمير عبد الحميد، الخبير بروكيتش مدير قطاع الناشئين في الأهلي ، علاء عبد الصادق، اسلام الشاطر، خالد بيبو ومحمود صالح