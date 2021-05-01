شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. كاسونجو يمنح الزمالك فوزا قاتلا على وادى دجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف الكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك السابق في شباك وادى دجلة في الوقت الضائع، ليمنح الزمالك ثلاث نقاط مهمة في بطولة الدورى.

واجه الزمالك بقيادة مدربه السابق إيهاب جلال فريق وادى دجلة بالجولة 24 من منافسات بطولة الدورى عام 2017 على استاد القاهرة، وشهدت استبسال لاعبى دجلة أمام هجوم الزمالك طوال الـ90 دقيقة.

ونجح كاسونجو فى الوقت بدل الضائع فى تعويض الفرص التي لاحت له طوال المباراة، بعد أن لعب معروف يوسف ضربة ثابتة خلف دفاعات دجلة مرت أمام محمود علاء ثم يتابعها كاسونجو إلى المرمى لتعلن عن هدف زملكاوي قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليقود الفريق للفوز القاتل .