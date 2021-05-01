"نحن الأهلي".. موسيماني يتحدث عن حلم الاستاد ومستقبل الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بالخطوة التاريخية ووضع حجر أساس استاد النادي الأهلي، مشيراً الى أن فريقه سيقاتل لكي يصبح الأفضل.

وقام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسط حضور أعضاء المجلس حجر أساس النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي حضور كل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق الأول على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات عبر قناة الأهلي "الحلم أصبح حقيقة لجماهير النادي الأهلي، لحظة عظيمة للجميع، الكل كان ينتظر تلك اللحظة".

وأضاف "هذا الحدث يظهر أن الأهلي ليس فقط كبير بسبب شعبيته ولكن لأن هناك رؤوية للمستقبل وبناء استاد جديد مثل كبار أندية العالم، أمر هام للتسويق والإعلانات، أمر رائع للأجيال القادمة".

وشدد "شرف كبير أن أكون حاضراً لتلك اللحظة".

واستمر "نحن في الأهلي لا نشكو من أي أمر، يجب أن نتعامل مع كل الأمور، نعم هناك ضغط مباريات كبير خاصة ونحن في شهر رمضان الذي نحترمه وشعائره بكل تأكيد".

واختتم "خسرنا التركيز في أخر دقائق مباراة الجونة، أكيد أي أمر يحدث لسبب، يجب أن نتعلم، لم نقدم الأفضل بعد ولكن سنصبح الأفضل، نحن فريق جيد والمستقبل أفضل، يجب أن نقاتل، نحن الأهلي".

وتعادل الأهلي مؤخراً أمام الجونة بهدف لكل فريق في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز.