بيراميدز: نحن أكثر فريق يعاني ضغط مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إن فريقه أكثر فريق يُعاني من ضغط اللقاءات خلال الموسم الحالي على المستوى المحلي والقاري.

وأضاف فتح الله من خلال تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي أن الفريق خاض حتى الآن 29 مباراة في جميع البطولات وهي الدوري وكأس مصر بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية، ليكون أكثر الفرق المصرية خوضا للمباريات الموسم الحالي.

وشدد فتح الله على أن بيراميدز خاض 18 مباراة في بطولة دوري we المصري حيث نجح في الفوز في 7 مباريات كما خسر مباراتين وتعادل في 9 مباريات ليكون من أكثر الأندية خوضا للمباريات رغم مشاركته في كأس الكونفدرالية كممثل وحيد للكرة المصرية مثل الأهلي بدوري الأبطال.

وأكد فتح الله على أن الفريق خاض 10 مباريات في كأس الكونفدرالية، أكثر بمباراتين من الأهلي، حيث شارك بيراميدز في مباراتين بالدور الـ32 ومباراتين في الدور الـ32 التكميلي بالإضافة إلى خوض 6 مباريات في دور المجموعات قبل التأهل إلى ربع نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

فتح الله شدد على أن بيراميدز الفريق الوحيد الذي خاض 3 مباريات متتالية خارج أرضه محليًا وقاريًا في 7 وكانت أمام المحلة في المحلة يوم 17 أبريل قبل مواجهة نكانا خارج مصر يوم 21 بالكونفدرالية في زامبيا قبل العودة للقاهرة يوم 22 وسافر بعدها الفريق يوم 23 إلى الأسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.

وأثنى المدرب على عناصر الفريق الذين يتحملون المسؤولية ويعوضون الغيابات بسبب الضغط الكبير للمباريات.

واختتم فتح الله تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يركز في الوقت الحالي على مباراة الزمالك مساء ويوم الأحد مؤكدًا أنها مباراة من نوع خاص أمام فريق قوي وكبير.