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البدري يشكر الخطيب علي دعوته لحفل وضع حجر أساس "استاد الأهلي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، خالص اعتزازه وشكره إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي دعوته لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس تدشين إستاد النادي بالشيخ زايد.

وهنأ البدري مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره الغفيرة بمناسبة هذا الحدث التاريخي والخطوة الغير مسبوقه بالنسبة للنادي ببدء إجراءات بناء الاستاد، موضحا أن هذا عمل عظيم يحسب لمجلس الإدارة الحالي بتحقيق هذا الحلم الغالي علي كل محبي القلعة الحمراء.

وأكد البدري علي تقديره الشخصي لرئيس النادي محمود الخطيب وباقي الأعضاء علي هذه اللفته الطيبة بدعوته كواحد من أبناء هذا الكيان الذي قضي فيه طيله عمره ناشئا ولاعبا ومدربا في جميع قطاعاته ومديرًا فنيا للفريق الأول.

وأضاف البدري أنه كان يتمني الحضور والمشاركة في هذا الحدث لولا ظروف إصابته بفيروس والتي منعته من الحضور وتلبيه دعوة ناديه التي تلقاها من خلال الاستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي بالنادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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