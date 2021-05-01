"خلال ساعات".. لجنة التظلمات تكشف موعد صدور قرارها بشأن عقوبة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة ستصدر قرارها بشأن التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك بشأن إيقاف إمام عاشور، خلال ساعات قليلة.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قررت معاقبة عدد من لاعبي فريق مواليد 1999 بنادي الزمالك بعد فيديو منتشر لعدد من لاعبيه يسبون عدد من مسؤولي النادي الأهلي عقب المباراة التي جمعت فريقيهما.

وأعلنت لجنة الانضباط، بناءً على مقطع الفيديو، عبر بيان رسمي صادر عنها، إيقاف إمام عاشور لمدة 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 الف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق، أن اللجنة التي تدير شؤون النادي قررت الاستئناف لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد القرارات الصادرة تجاه عدد من لاعبي فريق الشباب.

وقال الشوربجي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "المهلة التي وضعناها هي لتقديم التظلم، وبعد هذه المهلة تنظر اللجنة في هذا التظلم، ونحن في فترة أعياد واجازات فلا يمكن لأحد يقول أننا تأخرنا في إصدار القرار بشأن عقوبة إمام عاشور ولاعبي الزمالك الناشئين".

وتابع: "مع ذلك خلال ساعات سنصدر القرار، وهناك حالات تحتاج ان نسأل ناس ونشاهد فيديوهات ونفتح تحقيقات، كل حالة ولها ظروفها، وغير مطلوب إثارة الجماهير، ويمكن أن يستدعي الأمر أن نستجوب هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "تقليل العقوبة أو إزالتها أو الإبقاء عليها، الثلاث حالات واردة، ولا يمكن أن تزيد العقوبات، وان شاء الله القرار سيصدر خلال وقت قليل".

واختتم الشوربجي تصريحاته: "لم يتواصل معي أي أحد من نادي الزمالك، وهم واثقين في اللجنة، وربنا يوفق اللجنة أنها تحق الحق، ولا ننظر لأسامي أو ألوان".