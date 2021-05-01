الدوري الانجليزي | شاهد فيديو اهداف مانشستر سيتي وكريستال بالاس «جوارديولا يرفع القبعة لأجويرو»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 34.

قاد سيرجيو أجويرو فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك، ليقترب السيزينس من التتويج باللقب.

وشهدت المباراة لقطة طريفة وجميلة، من بيب جوارديولا الذي مثل بأنه يرفع القبعة عقب تسجيل سيرجيو أجويرو الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة (59)، قبل أن يحرز فيران توريس الثاني في الدقيقة (59).

ويعتبر هذا الموسم هو الأخير للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي، بعدما خاض معه 274 مباراة في الدوري الانجليزي حتى الآن، مسجلًا 182 هدفًا، كما قدم 54 تمريرة حاسمة.

وبهذا الفوز أصبح مانشستر سيتي على بعد نقطتين من حسم اللقب لصالحه، بعدما عزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 80 نقطة، في المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الـ13.

وأدار لقاء مانشستر سيتي وكريستال بالاس الحكم الإنجليزي “دافيد كووت”، وانطلقت صافرة البداية فى تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

الشوط الأول

وكان التهديد الأول في المباراة لصالح فريق كريستال بالاس في الدقيقة العاشرة، بعدما ارتقى المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي لعرضية من تاونسيند مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وجاء رد مانشستر سيتي في الدقيقة (14)، عن طريق رحيم ستيرلينج الذي سدد كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من المرمى.

وظهر كريستيان بينتيكي من جديد، وحاول مباغتة إديرسون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (15)، إلا أن الحارس البرازيلي نمكن من الإمساك بها.

وتلقى سترلينج تمريرة بينية في الدقيقة (18)، وصل من خلالها إلى منطقة الجزاء وتلاعب بدفاعات كريستال بالاس قبل أن يسدد إلى جوار القائم.

وأضاع بينتيكي فرصة محققة لافتتاح التسجيل لصالح كريستال بالاس، بعدما جاءته كرة بالخطأ من المدافع ناثان آكي، ليسددها المهاجم البلجيكي ولكن إديرسون تصدى لها ببراعة في الدقيقة (28).

وألغى حكم المباراة هدفًا لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة (36) بداعي التسلل على جيسوس، بعدما أرسل فيرناندينيو عرضية، تابعها المهاجم البرزايلي بتسديدة قوية في الشباك.

وأهدر أجويرو فرصة في الدقيقة (38)، بعدما جاورت تسديدته القائم، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (0-0).

الشوط الثاني

دخل مانشستر سيتي الثاني بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة (57)، بعدما مرر ميندي كرة مميزة إلى أجويرو في الدقيقة 57، ليسدد الأرجنتيني صاروخية سكنت الشباك.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة (59)، وذلك من خلال تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء عبر توريس، لم يتمكن جوايتا من التصدي لها.

وكاد سترلينج أن يضيف الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي، بعدما بتوغل من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم في الدقيقة (62).

وظهر كريستال بالاس هجوميًا في الدقيقة (71)، عن طريق شلوب الذي سدد كرة أرضية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون بسهولة.

وعاد رحيم سترلينج ليهدر فرصة جديدة، وذلك بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء مرت بقليل إلى جوار القائم، في الدقيقة (83).

وكان أجويرو قريب للغاية من تسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث للسيتي في الدقيقة الأخيرة، بعدما سدد كرة قوية من زاوية ضيقة، نجح جوايتا في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومرت باقي دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع دون جديد، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بنتيجة (2-0).

اهداف مانشستر سيتي وكريستال بالاس

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