صفقات الهلال | فيديو يوضح سر الإصرار على موسى ماريجا

تُصر إدارة الهلال السعودي على ضم المهاجم الدولي المالي، موسى ماريجا، في الميركاتو الصيفي 2021، كي يحل محل المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز لسنوات قادمة.

وبحسب مصادر صحيفة الرياضية السعودية، اقترب ماريجا من التوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات نظير 15 مليون يورو، بواقع خمسة ملايين عن السنة الواحدة، وهو عرض لن يجد مثيلاً له في أوروبا بعد تخطيه حاجز ال30 عامًا.

وترى إدارة الهلال العديد من الخصائص التي يفتقدها لاعبي خط هجوم الفريق حاليًا، وتتوفر لدى موسى ماريجا، الذي لا يزال في أوج عطاءه، ويسجل الكثير من الأهداف المؤثرة مع ناديه الحالي، بورتو البرتغالي، لعل أبرزها ضد يوفنتوس الايطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتشر فيديو في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يضم جميع أهداف موسى ماريجا مع بورتو هذا الموسم 2021/2020، أظهر أكثر فأكثر سر الإصرار الكبير من جانب إدارة الهلال على ضمه حتى قبل الاتفاق مع مدير فني جديد يخلف روجيرو ميكالي الذي كاد يدمر الموسم القاري بأسلوبه المتواضع أمام استفلال دوشنبه الطاجكي وأجمك الاوزبكي في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

شاهد فيديو اهداف ماريجا