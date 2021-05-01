اخبار الهلال اليوم | جورجي جيسوس مُرشح لخلافة روجيرو ميكالي

تدرس إدارة نادي الهلال السعودي إعادة المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس لتولي منصب المدير الفني للفريق، خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، فور انتهاء الدوري السعودي للمحترفين هذا الشهر.

وساء وضع الهلال من ناحية الأداء والنتائج، لا سيما في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، حيث كاد يودع بعد تعرضه لخسارة صادمة أمام شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد في الجولة السادسة والاخيرة ليلة أمس الجمعة.

واستفاد الهلال من سقوط الدحيل والاهلي السعودي في فخ التعادل الايجابي في المباراة الختامية بدور مجموعات اندية غرب آسيا، ليترشح الازرق بفارق نقطة واحدة الى ثمن نهائي البطولة كأفضل ثاني.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية “منذ تعيين روجيرو ميكالي، والنادي يبحث عن مدرب جديد، ويوجد اتجاه داخل إدارة الهلال حاليًا لاعادة المدرب الاسبق للفريق جورجي جيسوس الذي تبقى على نهاية عقده مع بنفيكا سنة واحدة”.

وتريد إدارة الهلال السعودي التعاقد مع مدرب يستطيع التعامل مع كرة القدم السعودية والاسيوية، ولن يستغرق الكثير من الوقت لفهم لاعبي الفريق وهو ما يتوفر في جيسوس عكس بقية المرشحين للمنصب.

وحقق جورجي جيسوس نتائج متميزة مع نادي فلامينجو البرازيلي خلال عام 2019، حيث توج بلقبي الدوري وكوبا ليبرتادوريس، وقاد الفريق نحو نهائي كأس العالم للأندية في قطر، قبل أن يخسر بهدف يتيم امام ليفربول.

وتسببت النتائج السيئة التي تعرض لها الهلال في دور مجموعات دوري ابطال اسيا أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي وشباب الاهلي دبي وأجمك الأوزبكي، في تأكد إدارة النادي من استحالة استمرار روجيرو ميكالي حتى شهر سبتمبر المقبل عندما يحين موعد مباراة ثمن نهائي دوري ابطال اسيا أمام استقلال طهران الايراني الذي ضرب الاهلي السعودي بخماسية في دور مجموعات البطولة هذا الموسم.