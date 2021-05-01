بث مباشر | مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وإلتشي في الدوري الاسباني

يقدم لكم وقع الخليج 365 بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وإلتشي في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 34.

يقابل فريق اتلتيكو مدريد مستضيفه إلتشي على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إلتش، في مباراة هامة للغاية ومؤثرة في صراع صدارة ترتيب الدوري الاسباني.

وبخسارته أمام أثلتيك بيلباو، ضيع اتلتيكو مدريد فرصة الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط في الجولة الماضية، بعدما تعثر ملاحقيه بشكل غير متوقع، حيث تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس، وخسر برشلونة أمام غرناطة.

ويتصدر اتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني حاليًا، وبفارق نقطتين عن الثاني ريال مدريد، والثالث برشلونة، وجمع الروخي بلانكوس 73 نقطة، من 22 انتصار، و7 تعادلات، بينما تلقى الخسارة في 4 مناسبات.

في المقابل، عزز فوز إلتشي فرصته في النجاة من الهبوط، بعد فوزه في الجولة الماضية على ليفانتي بهدفٍ دون، وذلك بعد 7 جولات عجاف، حيث خسر 4 مرات، وتعادل في 3.

ويقبع إلتشي في المركز 18 وفي رصيده 30 نقطة، ويفصله فارق الأهداف عن المركز 17 -أولى مراكز النجاة من الهبوط-، والذي يقبع فيه فريق بلد الوليد.

وينقل لقاء اتلتيكو مدريد وإلتشي على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما يذاع على قناة لاليجا تي في بار.

ويدير مباراة اتلتيكو مدريد وإلتشي الحكم الاسباني “ماريو ميليرو لوبيز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.