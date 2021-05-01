الامارات | بالصور.. السعة الرسمية لملعب الأهلي المصري وموعد الانتهاء من تشييده

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. السعة الرسمية لملعب الأهلي المصري وموعد الانتهاء من تشييده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم السبت عن وضع حجر أساس تشييد استاد الأهلي والمدينة الرياضية الخاصة بالنادي في مدينة الشيخ زايد.



ونشر النادي على موقعه الرسمي مجموعة من الصور أثناء وضع حجر أساس الملعب الخاص بالنادي، والذي يعد الأول من نوعه للأندية المصرية.



وكشف المستشار الهندسي للنادي الأهلي سامح كامل عن مساحة استاد الأهلي الجديد والسعة الجماهيرية له، والمدة المتوقعة لتنفيذ المشروع.



وقال سامح كامل في تصريحات لموقع الأهلي على هامش حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي: "حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع بعد الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية".



وأضاف "المساحة المخصصة لاستاد الأهلي تصل إلى 48 ألف متر بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات".



المستشار الهندسي أكمل "سعة الإستاد الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشجع، ومدة التنفيذ من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات".



وأوضح: "خلال شهرين سيتم افتتاح مجمع إسكواش في فرع الشيخ زايد يضم 8 ملاعب، وفقا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وصالة الكاراتيه بمناطق خدمية للأعضاء، كما سيتم افتتاح مبنى اجتماعي بكافة الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعي، وسبق أن تم افتتاح مجمع البنوك، وسيتم افتتاح مكتب الشهر العقاري أيضاً خلال الأيام القادمة".

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