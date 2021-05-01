الامارات | محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله.. وليفربول يتصل بلاعب جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله.. وليفربول يتصل بلاعب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة "سكاي سبورت" البريطانية الرياضية اليوم عن أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح لا يعرف ماذا يحمل له المستقبل في علاقته بناديه. وقال صلاح في تصريح صحافي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام مان يونايتد غدا في قمة الدوري الإنجليزي، إن "أحدا في إدارة النادي لم يفاتحه بخصوص تجديد عقده".

وقال إنه لا يعلم شيئا عن مستقبله مع الفريق، ملقيا بشكوك جديدة حول بقائه مع الفريق، خاصة في ظل التوتر الحاصل في العلاقة بين وكيله، وإدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الألماني يورغن كلوب منذ أشهر، حيث سبق لصلاح أن أبدى رغبة في مغادرة النادي وخوض تجربة جديدة.

وينتهي عقد صلاح الحالي في صيف 2023، ويحصل حاليا على الراتب الأعلى بين لاعبي ليفربول، ومن بين الأعلى في الدوري الإنجليزي. في جانب آخر، أجرى نادي ليفربول اتصالات بنادي برايتون من أجل التعاقد مع لاعبه بيسوما، وأن الصفقة قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو، خاصة في ظل اهمام العديد من الاندية باللاعب المميز الذي يقدم مستويات جيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news