الامارات | مانشستر سيتي يحصل على خدمات "ميسي الصغير"

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يحصل على خدمات "ميسي الصغير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي إستوديانتيس المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني لكرة القدم في بيان إنه توصل لاتفاق لبيع جناحه الشاب داريو سارمينتو (18 عاما) إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز.

وأعلن إستوديانتيس عن صفقة الانتقال في ساعة متأخرة الليلة الماضية قائلا إن لاعب منتخب الشباب الأرجنتيني سيصبح لاعبا في مانشستر سيتي بداية من أول يوليو تموز المقبل.

وأصبح سارمينتو ثاني (الملقب بميسي الصغير) أصغر لاعب سنا يلعب في صفوف الفريق الأول لإستوديانتيس عندما شارك بديلا في مواجهة هوراكان في 2019 وكان عمره وقتها 16 عاما وسبعة أشهر.

وشارك سارمينتو مع منتخبات الأرجنتين تحت 16 و17 و20 عاما كما خاض 22 مباراة مع الفريق الأول لإستوديانتيس.

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